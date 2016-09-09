Президент Чехии назвал потерю Крыма необратимой для Украины

Президент Чехии Милош Земан в ходе традиционного сеанса общения с интернет-пользователями на сайте Parlamentnilisty заявил, что Украина не имеет шансов на возвращение в свой состав Крымского полуострова, передает агентство EFE.

По словам Земана, это уже признали как факт «политики со всего мира» (правда, о каких конкретно политиках идет речь, чешский лидер не уточнил). Глава государства заявил, что считает процедуру воссоединения Крыма с Россией некорректно проведенной из-за допущенных в процессе нарушений — в частности, как он отметил, были нарушены соглашения, гарантировавшие террориториальную целостность Украины.

При этом решение Никиты Хрущева передать Крым Украине в 1954 году Земан назвал «непростительной глупостью».

Президент Чехии добавил, что выступает за налаживание хороших и конструктивных отношений с Россией по «экономическим и культурным причинам». По его словам, Россия является частью «европейско-американской цивилизации, которая ведет борьбу против международного исламского терроризма».