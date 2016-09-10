Авиаконцерн «Антонов» перестал выпускать самолеты

Украинский авиационный концерн «Антонов» лишился возможности выпустить в нынешнем году хотя бы один новый самолет, признал замглавы отделения перспективных разработок компании Андрей Хаустов в интервью украинской радиостанции «Вести».

По его словам, причина такой ситуации кроется в разрыве кооперационных связей с Россией. На данный момент в цехах «Антонова» есть несколько недостроенных воздушных машин, но для их сдачи нужно заменить все российские комплектующие на продукцию других производителей.

«Не будем говорить, что это обязательно западные, это могут быть и украинские (комплектующие)», — пояснил представитель авиаконцерна. Запас поставок из России иссяк еще в прошлом году, когда в авиаконцерне было произведено два самолета (Ан-148 и Ан-158).

Хаустов признал, что разрыв связей с Россией не облегчил жизнь «Антонову», но при этом не стал «фатальной чертой», поскольку украинские авиастроители сейчас ищут новых поставщиков комплектующих для самолетов.