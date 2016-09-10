Суд арестовал замглавы антикоррупционного главка МВД до ноября

Пресненский райсуд Москвы арестовал руководителя управления «Т» (топливная сфера) ГУЭБ МВД России Дмитрия Захарченко до 8 ноября, сообщает «Интерфакс».

Полицейскому вменяется в вину получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Защита просила отпустить фигуранта под залог в 70 млн рублей или назначить ему домашний арест.

В ходе суда стало известно, что Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей.

Во время обысков у него было изъято 120 млн долларов и 2 млн евро.

«Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был. Я не имею отношения к этим деньгам», — заявил на слушаниях Захарченко.