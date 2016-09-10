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10 сентября 2016, 00:04
Мемория

Мемория. Владимир Арсеньев

Владимир Арсеньев. До 1917
Владимир Арсеньев. До 1917

10 сентября 1872 года родился Владимир Арсеньев, географ, исследователь Дальнего Востока.

Личное дело

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872 – 1930) родился в Петербурге в семье железнодорожного служащего. С 1892 года учился в Петербургском юнкерском пехотном училище. Там его увлекла география,  он впервые задумался об изучении дальневосточного края. По окончании училища он был направлен 145-й пехотный Новочеркасский полк, а спустя полгода произведен в подпоручики и переведен в 14-й Олонецкий пехотный полк, который дислоцировался в Польше. 1 мая 1900 года Владимир Арсеньев получил следующий чин поручика и подал рапорт с просьбой перевести его на Дальний Восток. Вскоре он отправился служить в 1-й Владивостокский крепостной пехотный полк, где возглавил конно-охотничью команду. За участие в русско-японской войне награжден тремя орденами. После войны был переведен в штаб Приамурского военного округа в Хабаровске.

Первое свое путешествие по Дальнему Востоку Владимир Арсеньев совершил в 1906 году, исследуя хребет Сихотэ-Алинь. Он собирал информацию о рельефе, геологии, флоре и фауне региона и о населявших его народах. За шесть месяцев пересек Сихотэ-Алиньский хребет девять раз, а также прошел вдоль побережья от залива Ольги до устья реки Заболоченной. Арсеньев составил подробную карту района с нанесением рельефа и всех населенных пунктов, включая одиночные жилища. Именно в ходе этого путешествия Владимир Арсеньев познакомился с охотницом-гольдом (нанайцем) по имени Дерсу Узала.

В 1907 – 1910 годах Арсеньев при поддержке Русского географического общества организует еще две длительные экспедиции по Приморью, во время которых его сопровождал Дерсу Узала. Итоги этих путешествий были отражены в двухтомном «Кратком военно-географическом и военно-статистическом очерке Уссурийского края». Кроме того, позднее Арсеньев рассказал о них в художественных книгах «По Уссурийскому краю», «В горах Сихотэ-Алиня» и «Дерсу Узала», созданных на основе его путевых дневников.

Осенью 1910 года Арсеньев отправился в Петербург. Он продемонстрировал собранные в экспедициях предметы быта народов Приморья на Общероссийской этнографической выставке, которая проходила в Русском музее. В Русском географическом обществе он выступил с двумя докладами «Китайцы в Уссурийском крае» и «Орочи – удэге», а в Русском военно-историческом обществе прочитал доклад о древнейшей истории Уссурийского края.

По возвращении в Хабаровск он получил от генерал-губернатора Приамурского края Николая Гондатти разрешение совершать путешествия независимо от службы. 28 апреля 1911 года Владимира Арсеньева назначили производителем работ Уссурийской межевой партии в Переселенческом управлении землеустройства и земледелия. В виде исключения ему сохранили на гражданской службе чин штабс-капитана и довольствие. В последующие годы Арсеньев обследовал различные уезды Приамурского края. Приходилось ему и возглавлять вооруженный отряд, боровшийся с приходившими из Китая бандитами – хунхузами.

Летом 1917 года Арсеньев был выбран на только что учрежденный пост комиссара по делам инородцев. После этого он совершил этнографическую экспедицию на реку Тунгуску. Затем последовали экспедиции к горным хребтам Быгин-Быгинен и Ян-де-Янге. Вернувшись в феврале 1918 года в Хабаровск, Арсеньев узнал, что в стране произошла революция, поэтому его работа комиссара по делам инородцев автоматически завершилась. Американский консул предлагал путешественнику покинуть страну, но Арсеньев отказался. «Я должен был бы поставить крест на всю свою исследовательскую работу на Дальнем Востоке и заняться совершенно новым  для меня делом среди чужого народа, который в лучшем случае терпел бы меня в своей  среде  только как бесправного эмигранта. Мои родные, друзья и знакомые находились в бедственном положении, а я, вместо того, чтобы как-нибудь  помочь им, бежал, бросив их на произвол судьбы. Революция для всех – в том числе  и для меня! я не долго думал и быстро решил разделить участь своего народа», – вспоминал он позже.

В 1918 году Арсеньев совершил экспедицию на Камчатку. В начале 1922 года он стал преподавать географию и этнографию Восточной Азии в Дальневосточном университете. В 1923 году был назначен на должность заведующего подотделом охраны и надзора отдела рыболовства в Дальрыбохоте, совершил новую поездку на Камчатку, посетил Командорские острова, работал в музее Общества изучения Амурского края. Благодаря его усилиям, вместо прекратившего после революции работу Приамурского отдела Русского географического общества в 1924 года был создан Дальневосточный отдел РГО. Одна за другой печатаются его книги о путешествиях 1900-х годов.

В 1930 году Арсеньев стал начальником бюро экономических изысканий новых железнодорожных магистралей Уссурийской железной дороги. Ему пришлось руководить работой четырех экспедиций в низовьях Амура. Летом он совершил инспекционную поездку, во время которой заболел. После возвращения во Владивосток у Арсеньева началось тяжелое воспаление легких.

Умер Владимир Арсеньев 4 сентября 1930 года.

 

Чем знаменит

 
В. К. Арсеньев в костюме охотника-ороча. 1910.

Выдающийся путешественник, географ и этнограф, впервые детально обследовавший обширные районы Приморья. Составил описание горной системы Сихотэ-Алиня и гидрографии и климатологии Приморского края. Собрал обширные материалы по этнографии коренного населения Приморья. Уже в 1910 году начал публиковать очерки о своих путешествиях под названием «Из путевого дневника». С 1920-х годов начали  выходить ставшие популярными книги Владимира Арсеньев «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу», в которых научная точность описаний дальневосточной природы сочеталась с увлекательным изложением.

 

О чем надо знать

Книги Арсеньева были дважды экранизированы. В 1961 году Агасси Бабаян снял фильм «Дерсу Узала», в сюжете которого помимо одноименной книги использовалась также книга «По Уссурийскому краю». В 1975 году вышел советско-японский фильм «Дерсу Узала», режиссером которого был Акира Куросава, а роль Владимира Арсеньева исполнил Юрий Соломин. Фильм получил премию «Оскар» 1976 года как лучший иностранный фильм.

 

Прямая речь

Каждый раз, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю прошлое, передо мною встает фигура верхне-уссурийского гольда Дерсу Узала, ныне покойного. Сердце мое сжимается от тоски, как только я вспоминаю его и нашу совместную с ним странническую жизнь. Отличительною особенностью этих гольдов была страсть к охоте. Живя в таких местах, где рыбы было мало, а тайга изобиловала зверем, они на охоту обратили все свое внимание. В погоне за соболем, на охоте за дорогими пантами и в поисках за целебным могущественным жень-шенем гольды эти далеко проникали на север и не раз заходили в самые отдаленные уголки Сихотэ-Алиня. Это были отличные охотники и удивительнейшие следопыты. Путешествуя с Дерсу и приглядываясь к его приемам, я неоднократно поражался, до какой степени были развиты в нем эти способности. Гольд положительно читал следы, как книгу, и в строгой последовательности восстановлял все события. Трудно перечислить все те услуги, которые этот человек оказал мне и моим спутникам. Не раз, рискуя своей жизнью, он смело бросался на выручку погибающему, и многие обязаны ему жизнью, в том числе и я лично.

Из предисловия автора к книге «Дерсу Узала»

 

Книгу Вашу я читал с великим наслаждением. Не говоря о ее научной ценности, конечно, несомненной и крупной, я увлечен и очарован ее изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера, — это, поверьте, неплохая похвала. Гольд (т. е. Дерсу) написан Вами отлично. Для меня он более живая фигура, чем „Следопыт“, более художественная

Из письма Максима Горького Владимиру Арсеньеву

 

Путешественник должен иметь ровный покладистый характер. Он должен привязывать к себе своих путников и отнюдь не создавать с ними обостренных отношений. Личный пример начальника экспедиционного отряда заставляет подчиненных быть энергичнее и работать способнее. Чем меньше привычек, тем меньше лишений - курильщики страдают вдвое больше. Человек образованный переносит лишения легче, чем простой рабочий. <…> Нытик мешает работе. Чем меньше участников экспедиции, тем лучше. Для малого отряда легче подобрать годных людей и удобнее ими управлять.      В особенности не надо брать новых спутников перед самым выступлением в поход, когда отряд сформирован. Обычно даже в день отъезда целый ряд лиц обращается с  просьбой взять их с собой хотя бы даже на собственный счет. Не следует ни под  каким видом соглашаться на такие предложения. Новое лицо сразу, с первых же дней, с момента покупки билета на железной дороге или в пароходстве вносит  коэффициент развала, все расчеты рушатся и забота о новом лице будет следовать по пятам как тень, ежедневно, постоянно. <…> Если экспедиция предполагает быть длительной, например, двухлетней, то нужно подумать о том, какие технические специальности будут иметь ее участники, кроме специальностей научных. Не следует гоняться за специальностью, но обращать внимание на нравственные качества человека.  Так, один из помощников берет на себя слесарное дело, другой - столярное, третий - шорное, четвертый - ковку лошадей и кузнечное дело. Каждый из них поступает в ученики к столяру, слесарю, кузнецу, шорнику. За обучение их можно заплатить из средств экспедиции. Сам я лично взял на себя ковку лошадей, а другой раз - медицину. Ковке лошадей я обучался в Приморской учебно-лечебной кузнеце, а медицинскому делу в госпиталях при посредстве знакомых мне врачей. Курс ковочного дела я прошел в два месяца, а фельдшерско-санитарный с перерывами в четыре месяца.

Из рукописи Арсеньева «Теория и практика путешественника»

 

6 фактов о Владимире Арсеньеве

  • Предисловие к немецкому изданию книги «Дерсу Узала» написал знаменитый путешественник Фритьоф Нансен. Он познакомился с Арсеньевым, когда посетил Хабаровск. Арсеньев сопровождал Нансена в поездках по Амуру и Уссурийскому краю. «Было чему поучиться под руководством такого знающего проводника, как знаток этих краев и бывалый путешественник капитан Арсеньев», - вспоминал Нансен в книге «В страну будущего».
  • В 1918 году Арсеньев, опасаясь за судьбу своего архива, положил рукописи и записные книжки в металлическую банку, запаял ее и закопал недалеко от станции Корфовская под Хабаровском. Но позднее данные о месте, где закопана банка, были утеряны.
  • Сохранилось несколько фотографий Дерсу Узала, сделанных Арсеньевым.
  • В 1930-е годы Арсеньева посмертно обвинили в шпионаже в пользу Японии. Его жена Маргарита Николаевна была арестована и в 1938 году расстреляна.
  • Во Владивостоке в доме, где Арсеньев жил в последние годы, сейчас расположен его музей.
  • Имя Арсеньева получили город и гора в Приморском крае, ледник на Авачинской сопке на Камчатке, улицы многих городов Дальнего Востока.

 

Материалы о Владимире Арсеньеве

Статья о Владимире Арсеньеве в русской Википедии

Биография Владимира Арсеньева

Владимир Арсеньев в проекте «Хронос»

Произведения в библиотеке Максима Мошкова

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