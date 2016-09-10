Глава МВД Украины сообщил о побеге экс-губернатора Киевской области

Отправленный накануне в отставку с поста губернатора Киевской области Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника в передаче взятки и может быть объявлен в розыск. Об этом Espreso.tv заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он отметил, что решение о розыске Мельничука будет принято после анализа оперативных данных и материалов, полученных в ходе обыска в доме экс-губернатора.

9 сентября Аваков сообщил о задержании при передаче взятки заместителя Мельничука Игоря Любко. Тогда же Мельничук был уволен по собственному желанию.

Сегодня его жена заявила журналистам, что Мельничук пропал и она в связи с этим обратилась в полицию.