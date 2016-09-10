В ЦИКе отказались от проведения выборов в дипмиссиях на Украине

Россия откажется от проведения голосования по выборам депутатов Госдумы в дипмисиях на Украине, сообщил ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, который курирует в Центризбиркоме вопросы международного взаимодействия.

Ранее сегодня украинские власти заявили о невозможности проведения думских выборов в посольстве и консульствах России на Украине в связи с организацией голосования в Крыму и Севастополе.

«Такого рода официальная позиция создает серьезные препятствия для проведения публичных выборов, чтобы люди приходили в посольство России в Киеве или в три генеральных консульства в Харькове, Одессе и во Львове. В этой ситуации у нас остается право провести выборы на территории этих российских загранучреждений только для дипломатического и административно-технического состава», — заявил Лихачев.

Он отметил, что в выборах на Украине могли бы принять участие около 80 тысяч российских избирателей.

Лихачев подчеркнул, что Москва организует голосование россиян за границей только с разрешения каждого государства.