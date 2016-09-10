Киев поставил невыполнимые условия проведения выборов в Госдуму на Украине

Украинские власти выдвинули условия проведения голосования на выборах в Госдуму на территории российских диппредставительств. Как следует из официального комментария, опубликованного на сайте МИД Украины, Киев разрешит голосование в посольстве и консульствах РФ только в случае, если Россия откажется проводить думские выборы в Крыму и Севастополе.

«Проведение выборов депутатов Государственной Думы России в помещениях российских диппредставительств на территории Украины возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из федеральных списков кандидатов в депутаты… [людей], включенных в региональные группы» в Крыму и Севастополе, — говорится в сообщении МИДа.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября в России и за рубежом. На Украине в них потенциально могли принять участие 80 тысяч человек.