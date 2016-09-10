10 сентября 2016, 13:33
В суде подтвердилось изъятие у замглавы ГУЭБ более 120 млн долларов
В ходе обыска дома у замначальника управления «Т» (топливная сфера) антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко было обнаружено и изъято 120 млн долларов и 2 млн евро. Об этом заявил следователь в ходе слушаний в Пресненском райсуде Москвы, сообщает «Интерфакс».
Захарченко был задержан 8 сентября. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.
Суд должен определить меру пресечения высокопоставленному полицейскому.
По словам следователя, Захарченко во время обыска препятствовал следствию и пытался вывезти деньги.
«Захарченко может быть причастным и к другим преступлениям коррупционной направленности», — предположил следователь.
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