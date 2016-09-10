В суде подтвердилось изъятие у замглавы ГУЭБ более 120 млн долларов

В ходе обыска дома у замначальника управления «Т» (топливная сфера) антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко было обнаружено и изъято 120 млн долларов и 2 млн евро. Об этом заявил следователь в ходе слушаний в Пресненском райсуде Москвы, сообщает «Интерфакс».

Захарченко был задержан 8 сентября. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Суд должен определить меру пресечения высокопоставленному полицейскому.

По словам следователя, Захарченко во время обыска препятствовал следствию и пытался вывезти деньги.

«Захарченко может быть причастным и к другим преступлениям коррупционной направленности», — предположил следователь.