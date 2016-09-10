10 сентября 2016, 16:42
В Москве найдена мертвой актриса из сериала «Две судьбы»
Актриса театра и кино Ирина Ефремова, известная по сериалу «Две судьбы», найдена в мертвой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Ефремова скончалась в доме на Зоологической улице, актрисе было 53 года.
По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.
Ирина Ефремова сыграла 26 ролей в фильмах и сериалах.
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