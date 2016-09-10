Украина запретила голосование в помещениях российских дипмиссий

МИД Украины разъяснил заявление пресс-секретаря президента Петра Порошенко о невозможности проведения выборов в Госдуму «на украинской территории». Речь идет о запрете голосования в помещениях дипломатических и консульских служб России на территории Украины, сообщил представитель украинского МИДа Алексей Макеев, сообщает «Интерфакс».

Ранее сегодня глава пресс-службы Порошенко Святослав Цеголко сообщил в фейсбуке: «Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины».

При этом было неясно, имеется ли в виду проведение выборов в Крыму, который Украина считает своим, или на территории российских дипломатических представительств.

Макеев пояснил, что голосование невозможно именно в диппредставительствах РФ — из-за проведения выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе.

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября.