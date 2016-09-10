Российский автогонщик Евгений Фирсов погиб во время тестов

Российский участник раллийных гонок, пилот команды «ПЭК спорт» Евгений Фирсов погиб во время тестовых заездов на новом гоночном автомобиле. Об этом сообщает Российская автомобильная федерация.

Авария произошла накануне. По данным сайта Tverigrad.ru, пилот попал в аварию возле деревни Ясенское в Тверской области. Его автомобиль на повороте столкнулся с машиной другого участника ралли.

Фирсов погиб, еще три человека пострадали — его штурман, а также штурман и водитель второй машины.

Прощание с Фирсовым пройдет в Москве 11 сентября.

Евгений Фирсов был чемпионом страны по ралли-рейдам 2015 года, обладателем Кубка России по ралли-рейдам 2013 года. Он также участвовал ралли «Дакар» в 2015 году.