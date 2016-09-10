Samsung рекомендовал выключить и обменять Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung Electronics рекомендовала владельцам своих флагманских смартфонов Galaxy Note 7 выключить устройства и бесплатно обменять их. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Обмен связан с опасностью взрыва и воспламенения аккумулятора смартфона. Владельцы смогут обменять свои Galaxy Note 7 на гаджеты той же модели, но с надежной батареей.

«Мы рекомендуем всем клиентам воспользоваться программой обмена, так как ваша безопасность является для нас приоритетом. Продажи и поставки данных устройств приостановлены, но если вы уже являетесь владельцем Galaxy Note 7, мы настоятельно рекомендуем вам обменять его», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что всем, кто принесет сматрфон на обмен, будет выдан подарочный сертификат на товары Samsung на 25 долларов.

2 сентября Samsung Electronics начала отзыв смартфонов Galaxy Note 7 из-за дефекта аккумулятора.

На 1 сентября было известно о 35 случаях взрыва или воспламенения аккумуляторов нового смартфона Samsung.

Отзыв затрагивает 10 стран, в России Galaxy Note 7 еще официально не продается. С середины августа, когда Samsung начал продажи Galaxy Note 7, компания поставила своим покупателям 2,5 млн этих аппаратов.