В Екатеринбурге Infiniti столкнулся с локомотивом

В Екатеринбурге легковой автомобиль Infiniti выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с грузовым локомотивом. В результате один человек погиб, сообщает главк МВД по Свердловской области.

Авария произошла минувшей ночью, в машине находились двое мужчин 25 и 27 лет и две девушки 23 и 25 лет. Двадцатитрехлетняя девушка была за рулем, она выехала на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Грузовой локомотив протаранил автомобиль. 27-летний пассажир иномарки погиб, остальные находившиеся в салоне госпитализированы.

Инцидент произошел в микрорайоне Компрессорный, на перегоне Лечебный — Кольцово.