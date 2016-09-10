Омбудсмен по правам ребенка пообещала развивать «закон Димы Яковлева»
Новый уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова планирует добиваться развития так называемого «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей американцами. Об этом она сообщила в ходе интервью на «России 24» (на видео с 11-й минуты).
«Конечно помогать своим детям нужно самим, в своей стране. Но запретительные меры должны быть обязательно комплексными, то есть сопровождаться мерами поддержки, в том числе, чтобы стимулировать усыновление и детей-инвалидов, и детей с особенностями [развития] из детских домов в России», — сообщила омбудсмен.
«Безусловно, должна быть последовательность и следующие этапы в развитии этого закона, этих ограничительных мер», — добавила Кузнецова.
Она подчеркнула, что речь идет не о внесении поправок в существующий закон, а о новых мерах по поддержке усыновления в стране.
«Мы первым этапом расставили приоритеты [по усыновлению российских детей], а далее конечно необходимо развитие, поддержка», — отметила она.
Закон о запрете американцами усыновлять россиян действует в России с 1 января 2013 года. Он был принят после смерти родившегося в Псковской области Димы Яковлева, усыновленного американцами.