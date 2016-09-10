Дисквалификация российского биатлониста из-за мельдония отменена

Международный союз биатлонистов (IBU) отменил дисквалификацию россиянина Эдуарда Латыпова за прием мельдония, отнесенного к допингу 1 января. Об этом говорится на сайте IBU.

Также в связи с употреблением мельдония отменена дисквалификация украинца Артема Тищенко и румынки Евы Тофалви. IBU не смог доказать употребление этими спортсменами мельдония после 1 января, тем не менее в связи с тем, что в их крови позднее были обнаружены следы препарата, IBU аннулировал их результаты:

- у Латыпова с 14 февраля по 8 марта 2016 года,

- у Тищенко с 23 января по 16 февраля,

- у Тофалви с 8 марта по 29 марта.

Это решение спортсмены могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде.