10 сентября 2016, 14:03
Дисквалификация российского биатлониста из-за мельдония отменена
Международный союз биатлонистов (IBU) отменил дисквалификацию россиянина Эдуарда Латыпова за прием мельдония, отнесенного к допингу 1 января. Об этом говорится на сайте IBU.
Также в связи с употреблением мельдония отменена дисквалификация украинца Артема Тищенко и румынки Евы Тофалви. IBU не смог доказать употребление этими спортсменами мельдония после 1 января, тем не менее в связи с тем, что в их крови позднее были обнаружены следы препарата, IBU аннулировал их результаты:
- у Латыпова с 14 февраля по 8 марта 2016 года,
- у Тищенко с 23 января по 16 февраля,
- у Тофалви с 8 марта по 29 марта.
Это решение спортсмены могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое