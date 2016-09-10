Лавров угостил журналистов пиццей от Госдепа и водкой

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров госсекретарем США Джоном Керри принес журналистам, ожидавшим совместную пресс-конференцию, несколько коробок пиццы и водку. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, чтобы искупить затянувшуюся уже на 9 часов паузу в переговорах по Сирии, вызванную согласованием вопросов с Вашингтоном, Керри прислал Лаврову и его команде пиццу.

«Лавров отнес ее журналистам. Журналисты (не наши) попросили к ней водку. Лаврова долго просить не пришлось — с собой было. "Пицца от американцев, водка от нас", — сказал Лавров, передавая продпаек», — сообщила Захарова.

По итогам переговоров, которые продлились более 14 часов, Россия и США согласовали план перемирия в Сирии из пяти пунктов.