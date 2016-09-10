Челси Мэннинг объявила в тюрьме голодовку

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, приговоренная к 35 годам заключения за разглашение секретных документов, объявила голодовку, сообщается на сайте сторонников Мэннинг.

Ресурс публикует заявление заключенной, предоставленное ее адвокатом, текст обращения перепечатали агентство Reuters, журнал Time, сайт телеканала Fox и другие крупные англоязычные СМИ.

Согласно заявлению, голодовка объявлена в знак протеста против того, что власти отказывают Мэннинг в лечении расстройства ее гендерной идентичности.

Челси Мэннинг ранее была американским военнослужащим Брэдли Мэннингом, с 2013 года, после того как суд доказал передачу WikiLeaks секретных данных со стороны Мэннинг, военнослужащий отбывает заключение в военной тюрьме Форт Ливенворт. В ходе процесса выяснилось, что Мэннинг считает себя девушкой.

В 2014 году суд удовлетворил просьбу Мэннинг о смене имени на женское Челси, а в 2015 году военнослужащий-трансгендер смог начать курс гормональной терапии.

В июле 2016 года Мэннинг совершила попытку самоубийства.