Маркин пообещал выяснить происхождение найденных у Захарченко миллиардов

Происхождение более 120 млн долларов, изъятых в ходе обыска у врио главы управления «Т» (топливная сфера) антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко будет установлено в ходе следствия, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«В жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия» — сказал он (цитата по РИА Новости).

А вот наконец как на самом деле выглядят те самые 120 миллионов долларов полковника. УЛОЖЕНЫ КОМПАКТНО. pic.twitter.com/N2u1JDu4nC — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 10 сентября 2016 г.

Захарченко был задержан 8 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Во время задержания у него было изъято еще 20 миллионов. При обысках в его квартире и квартире сестры было изъято наличными 120 млн долларов и 2 млн евро. Полицейский арестован до 8 ноября.

По неофициальной версии следствия, деньги борец с коррупцией принимал на хранение от тех, кто похитил эти средства из Нота-банка.