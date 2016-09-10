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10 сентября 2016, 19:46
наводнение Приморский край

МЧС отправило в Приморье самолет с гуманитарной помощью

Паводок в Приморье
Паводок в Приморье
фото: ntv.ru

МЧС направило во Владивосток самолет с гуманитарной помощью людям, пострадавшим от наводнения, вызванного в Приморье проливными дождями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из аэропорта Раменское во Владивосток вылетел Ил-76 с 40 тоннами гуманитарных грузов, среди которых насосы, 30 тепловых пушек, 100 обогревателей, 20 печей, бутилированная вода, продукты питания, в том числе детское питание, медикаменты.

Грузы распределят по пострадавшим от наводнения поселкам Приморья.

По данным приморского главка МЧС, на 10 сентября в регионе остаются подтопленными 1231 частный жилой дом, также повреждены 36 участков дорог и более 1300 приусадебных участков.

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