Медведев сообщил о наличии автомобиля в каждой российской семье

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что каждая российская семья владеет автомобилем. Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу», расшифровка беседы опубликована на сайте правительства.

Когда речь зашла о строительстве дорог, премьер заявил: «Население нашей страны стало абсолютно автомобильным. В советский период автомобиль был у каждого десятого человека. Сейчас автомобиль есть в каждой семье, все ездят. Поэтому дороги — это абсолютный приоритет».

«Я уже несколько раз проводил совещания с коллегами-губернаторами, говорил о том, что даже те небольшие средства, которые вы можете высвободить, обязательно направляйте на дороги», — подчеркнул он.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля на тысячу жителей России приходилось 285 автомобилей. Годом ранее агентство сообщало, что в стране свой автомобиль имеют лишь 51% российских семей.