Губернатор Киевской области лишился должности и исчез

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке губернатора Киевской области Максима Мельничука. Документ был опубликован 9 сентября на сайте главы украинского государства.

10 сентября стало известно, что экс-губернатор пропал. Как заявила телеканалу «112 Украина» его супруга Галина, последний раз она смогла связаться с мужем в 16:30 пятницы. Сегодня утром она написала заявление в полицию о его пропаже.

Помощники Мельничука сообщили, что не знают о его местонахождении.

Генпрокурора Украины подозревает Мельничука в связи с делом о взятке, по которому накануне был задержан его заместитель Игорь Любко.

В доме Мельничука прошел обыск.