МИД России потребовал разъяснений от Украины после запрета проводить выборы

МИД России ждет от украинской стороны официальных разъяснений в связи с заявлением пресс-службы президента Украины Петра Порошенко о невозможности голосования на украинской территории, об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

«Изучаем и ждем официальных разъяснений», — заявил дипломат.

Ранее сегодня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил в соцсети: «Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины».

Имел ли он в виду проведение выборов в Крыму, который Украина считает своим, или на территории диппредставительств России в Киеве, Одессе и других украинских городах, неизвестно.

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября.