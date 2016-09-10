Замглавы ГУЭБ МВД заподозрили в отмывании денег из Нота-банка

Обнаруженные при обысках у замглавы управления «Т» (топливная сфера) ГУЭБ МВД России Дмитрия Захарченко 120 млн долларов и 2 млн евро — это часть средств, похищенных из Нота-банка, сообщают «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Зарегистрированный в Москве Нота-банк находился в конце первой сотни кредитных организаций России, он был лишен лицензии в ноябре 2015 года, когда ЦБ выяснил, что активы банка на 26 млрд рублей ниже его обязательств перед клиентами.

Расследуется уголовное дело о хищении этих средств. По делу арестованы совладельцы банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова.

«В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко», — сообщил источник.

По его словам, Захарченко взял у Марчуковой «на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», а также предупредил ее об оперативно-разыскных мероприятиях.