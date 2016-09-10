ОПЕК снизила нефтедобычу до трехмесячного минимума

Страны, входящие в ОПЕК, снизили добычу нефти в августе на 0,2 млн баррелей в день — до 33 млн баррелей, что является самым низким показателем с мая текущего года, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, самое сильное за три месяца снижение нефтедобычи произошло в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Катаре.

Опрошенные изданием чиновники ОПЕК сообщили, что, судя по представленным данным, страны организации готовы к сотрудничеству по заморозке нефтедобычи. Переговоры об этом пройдут в этом месяце в Алжире.