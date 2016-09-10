Сирийская оппозиция согласилась на перемирие при его выполнении Асадом

Высший комитет по переговорам отрядов сирийской оппозиции поддержит план действий, согласованный главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Джоном Керри, если его будут соблюдать силы президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС сл ссылкой на представителя комитета Басму Кодмани.

«Перемирие, безусловно, может быть вновь установлено, и оппозиция может сделать так, чтобы группы, которые подписали первое соглашение о прекращении огня [в феврале 2016 года], начали соблюдать его снова», — заявила Кодмани.

Этой ночью в Женеве завершились 14-часовые переговоры Керри и Лаврова. Стороны согласовали план действий из пяти пунктов:

- прекращение огня в Сирии с 12 сентября,

- создание российско-американского центра по размежеванию сил сирийской оппозиции и террористов,

- разграничение районов в Сирии, в которых действуют воздушные силы США и России,

- обеспечение гуманитарного доступа в город Алеппо, создание вокруг города демилитаризованной зоны,

- обязательство ВВС президента Сирии Башара Асада не совершать вылеты и не наносить удары по силам оппозиции.

За силы оппозиции поручился Керри, за силы Асада — Лавров.

«Мы хотим на первом этапе увидеть, что воздушные силы режима [Асада] не используются, и мы хотим верить, что Россия сможет надавить на режим, чтобы он придерживался полного прекращения огня», — отметила Кодмани.