Памфилова отказалась снимать ПАРНАС с выборов

ЦИК России выступает против иска партии «Гражданская платформа» о снятии партии ПАРНАС с выборов в Госдуму, заявила председатель избиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

9 сентября партия «Гражданская платформа» подала в Верховный суд иск о снятии федерального списка ПАРНАСа с думских выборов.

«Центральная избирательная комиссия не поддерживает требование партии "Гражданская платформа" о снятии федерального списка партии "Парнас" с выборов. Соответствующая позиция Центральной избирательной комиссии будет представлена в понедельник в Верховном суде», — заявила Памфилова.

Она добавила, что избирательная комиссия сделает «все возможное в рамках предоставленных ей полномочий, чтобы все партии, которые были зарегистрированы ЦИКом, благополучно дошли до 18 сентября»

Выборы в Государственную Думу пройдут 18 сентября.