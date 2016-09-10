«Гражданская платформа» отозвала иск о снятии ПАРНАСа с выборов

Партия «Гражданская платформа» отозвала иск в Верховный суд России, в котором требовала снять федеральный список партии ПАРНАС с выборов в Госдуму из-за якобы призывов кандидатов ПАРНАСа к экстремизму. Об этом сообщил лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, передает «Интерфакс».

«Мы отозвали иск. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, услышали ряд обращений из СМИ, которые просили этого не делать, не потому что они за ПАРНАС, а потому что они за политическую конкуренцию», — заявил политик, добавив, что на решение об отзыве иска повлияла также позиция Центризбиркома, выступившего против снятия ПАРНАСа.

Выборы в Государственную Думу пройдут 18 сентября.