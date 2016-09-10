Порошенко отказался проводить голосование по выборам в Госдуму на Украине

На Украине не будет проводиться голосование российских граждан по выборам в Госдуму. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

«Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины», — говорится в заявлении.

Выборы в Госдуму состоятся в России 18 сентября. Россияне, находящиеся за границей, смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на территории российских посольств или консульств. На прошлых выборах в Госдуму в 2011 году избирательные участки были открыты в 147 странах мира.