Путин одним из первых проехал по Московскому центральному кольцу

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК), созданном на месте малого кольца Московской железной дороги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства осмотрел станцию «Лужники» и проехал оттуда до станции «Площадь Гагарина» МЦК.

Вместе с Путиным, как сообщает РИА Новости, были мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.

После осмотра станции «Площадь Гагарина» Путин вернулся в «Лужники», откуда уехал на автомобиле вместе с кортежем. Вскоре после этого станция была открыта для пассажиров.

Всего на Московском центральном кольце к концу года, как ожидается, будет действовать 31 станция.