Франция выслала в Россию чеченца-радикала

В Россию из Франции выслан уроженец Чечни, 25-летний Мансур Кудусов, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Там объяснили высылку «соображениями безопасности». С 2012 года Кудусов отбывал тюремное заключение во Франции. По данным AFP, в 2012 году его задержали в связи с убийством двух французских военных, а также учащихся еврейской школы и их учителя. За убийствами стоял террорист Мухаммед Мера.

Кудусов поначалу находился под домашним арестом, затем был посажен в тюрьму, так как нарушил условия ареста.

«После окончания срока заключения он сразу же был выдворен с территории Франции», — сообщили в МВД Франции.

«Было установлено, — отметили там, — что Кудусов представлял угрозу для общественного порядка во Франции ввиду его радикальных взглядов».

Высылка прошла 9 сентября. Куда направился уроженец Чечни неизвестно.

Во Франции Кудусов жил с подросткового возраста.