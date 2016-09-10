Источник рассказал о «мешке денег» у замначальника антикоррупционного главка МВД

Во время обысков у замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко был обнаружен «мешок денег», рассказал источник ТАСС.

«Обыски прошли у него в служебном кабинете в здании ГУЭБиПК в центре Москвы и в его квартире, при обысках у него был найден мешок денег, при этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что происхождение денег устанавливается, а Захарченко «ничего конкретного не говорит».

Захарченко был задержан ФСБ 8 сентября, известно об этом стало через день после задержания.

Сообщалось, что при обысках у высокопоставленного борца с коррупцией были изъяты доллары на сумму 8 млрд рублей. При обратном переводе в доллары получается около 123 млн долларов. Как выяснило издание Znak.com, в 100-долларовых купюрах эта сумма на вид значительно больше «мешка денег» и весит 120 кг.

Между тем источник ТАСС сообщил, что задержание Захарченко не связано с делом высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ — Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, которые обвиняются в получении взятки.

Он отметил, что дело в отношении Захарченко «было возбуждено на основании оперативных материалов, а также по заявлению потерпевшей стороны».