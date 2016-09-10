Сноуден рассказал о желании покинуть Россию

Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден, живущий в России после передачи газетчикам материалов о тотальной слежке американских властей за гражданами, дал интервью газете The Financial Times.

В нем он сообщил о планах уехать из России и о том, что его мало что связывает со страной пребывания.

«Я сплю в России, но я живу в разных частях света. Меня не многое связывает с Россией. Я делаю это осознанно, потому что, как бы безумно это ни звучало, я все еще планирую уехать», — сообщил Сноуден в интервью Алану Расбриджеру — бывшему главному редактору The Gardian, которому Сноуден передавал секретные файлы о слежке АНБ.

Сноуден отметил, что живет по североамериканскому времени и работает онлайн, добавив, что со времен приезда в Россию в 2013 году может по-русски лишь заказать еду в ресторане.

Бывший сотрудник АНБ сообщил, что зарабатывает на жизнь публичными лекциями и разработкой инструментов для безопасности журналистов в интернете.

Ранее в туиттере Сноуден выступал резко против принятия «закона Яровой», предписывающего российским интернет-провайдерам и сотовым операторам хранить всю информацию о действиях своих пользователей и передавать ее в спецслужбы без решения суда.

В нынешнем интервью он заявил: «Я не могу исправить ситуацию с правами человека в России, и мой реальный приоритет — исправить ситуацию в своей собственной стране, потому что к ней я испытываю самую большую преданность».