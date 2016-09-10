Россия и США достигли договоренности по Сирии

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри по итогам переговоров в Женеве достигли соглашения по перемирию в Сирии. Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции, передает ТАСС.

В ходе переговоров удалось договориться:

- о прекращении огня в Сирии с понедельника 12 сентября,

- о создании российско-американского центра для размежевании сирийской оппозиции и террористов,

- разграничении районов действий авиации США и России в Сирии,

- обеспечении гуманитарного доступа в сирийский город Алеппо, создание вокруг Алеппо демилитаризованной зоны,

- ВВС президента Сирии Башара Асада обязуются не наносить удары по силам оппозиции. «Мы договорились о таких мерах, с помощью которых сирийский режим не сможет больше осуществлять боевые полеты там, где присутствует оппозиция и в тех районах, где мы договорились», — заявил Керри. (цитата по РИА Новости).

Переговоры Керри и Лаврова длились около 14 часов.