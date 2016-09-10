Лавров и Керри побили собственный рекорд длительности переговоров

Переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри в Женеве длятся уже свыше 13 часов, хотя за это время министры несколько раз уходили на перерыв, причем один из них длился около пяти часов, передает РИА Новости.

Предыдущий рекорд длительности переговоров Лавров и Керри поставили в июле, когда встречались в Москве и беседовали в общей сложности 12 часов.

Нынешняя встреча в Женеве началась 9 сентября и неоднократно прерывалась. В перерыве, который продлился около пяти часов, Керри запрашивал согласование по какому-то вопросу в Вашингтоне. Кроме того глава Госдепа и министр иностранных дел РФ встречались со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Некоторое время назад Лавров и Керри вернулись за стол переговоров, тогда как участники делегаций обеих стран остались ждать за дверьми. При этом представитель российской делегации в беседе с журналистами высказал предположение о том, что ответ из Вашингтона уже получен.

Лавров, разговаривая с прессой в одном из перерывов, извинился за длительную задержку, объяснив ее необходимостью для Керри согласовать некий важный вопрос с Вашинтоном. При этом глава МИД РФ заявил, что решение по итогам переговоров будет принято в ближайшее время. В частности, они с главой Госдепа планируют встретиться на следующей неделе.