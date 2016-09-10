Россиянин Трояновский отправил соперника-японца за пределы боксерского ринга

Россиянин Эдуард Трояновский защитил титулы чемпиона мира по боксу по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) среди профессионалов в полусреднем весе (до 63,5 кг). Во время поединка, прошедшего в Москве накануне, он одержал победу над японцем Кейтом Обарой, сообщает ТАСС.

Трояновский отправил соперника в нокаут во втором раунде. После одного из ударов россиянина Обара выпал за пределы ринга. Вернувшись, японец пропустил серию ударов, после чего судьи завершили встречу.

По итогам матча руководитель IBF Дэрилл Пиплз заявил, что удивлен быстротой поединка.

«Я шокирован тем, что Трояновский нокаутировал Обару уже во втором раунде. Трояновский боксирует, как зверь, он силен, как и все российские боксеры. Но я знаю и Обару, знаю его защиту, поэтому удивлен такому завершению поединка», — сказал он.