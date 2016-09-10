ЦИК РФ и МИД России обсудят голосование россиян на Украине

Центральная избирательная комиссия России и МИД РФ обсудят организацию голосования россиян, находящихся на Украине, на выборах в Госдуму. Об этом РИА Новости заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко распространил заявление о том, что Порошенко поручил МИД Украины проинформировать российскую сторону о невозможности проведения выборов в Госдуму на украинской территории.

Выборы в Думу пройдут 18 сентября. За границей россияне голосуют в посольствах и консульствах России.

«Поскольку этот вопрос даже больше в мидовской компетенции, нам просто надо еще раз обсудить и сверить наши позиции. Мы должны с МИДом еще раз подумать, как действовать в этой ситуации», — сказала Памфилова.

Как сообщил «Интерфаксу» член ЦИК РФ Василий Лихачев, «граждане России имеют право проголосовать в любом месте за границей. Для этого им нужно обратиться в места для голосования, написать соответствующее обращение и по предъявлению, например, загранпаспорта получить бюллетень».