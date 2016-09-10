Депутат-коммунист Денис Вороненков не ответил на вопросы о своем участии в офшорной компании

Депутат-коммунист Денис Вороненков не стал отвечать на вопросы о своем участии в офшорной компании, сообщает РБК. Оказавшийся в центре скандала благодаря публикации журнала Forbes, в которой были перечислены миллионеры-депутаты, возможно, не утратившие контроль над своими оффшорами, Вороненков не захотел осветить эту ситуацию.

На вопросы журналистов он разразился руганью, которая была записана и выложена на Youtube.

По информации Forbes, основанной на данных базы ICIJ, Вороненков, предположительно был аффилирован с двумя офшорами, зарегистрированными на Багамских Виргинских островах (БВО) компанией Kaul Engineering Ltd, существовавшей до мая 2012 года и ныне действующей организацией Tarrington Real Estates S.A.

База данных содержит сведения, согласно которым акционерами Kaul Engineering Ltd. являлись Денис Вороненков и Анатолий Ткачук, а совладельцами действующей компании Tarrington Real Estates S.A. значатся все тот же Вороненков и некий Александр Плотников, в 2009 году подаривший Вороненкову половину собственной квартиры в центре Москвы.

«Все это дерьмо происходит благодаря вам — таким журналистам», — заявил Вороненков журналистам, отказавшись комментировать ситуацию.