СМИ узнали подробности задержания замначальника главка МВД

Источник в правоохранительных органах рассказал об обстоятельствах задержания заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, об аресте которого следствие уже ходатайствовало в Пресненском суде Москвы.

По словам источника, при задержании у Захарченко было обнаружено 20 млн рублей, а подозревают его в получении взятки в размере 7 млн рублей, передает РИА Новости. При обыске в квартире замначальника главка МВД якобы изъято 8 млрд рублей в долларах.

Источник утверждает, что уголовное дело, по которому Захаренко пока проходит в качестве подозреваемого, возбуждено утром 9 сентября по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), о злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Факт задержания Захарченко уже официально подтвердили в российском министерстве внутренних дел.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что задержание Захарченко связано с делом, возбужденном в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России и «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого).