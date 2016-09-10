СМИ сообщили о помощи замглавы ГУЭБ в отъезде экс-главы «Вымпелкома»

Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что задержанный замначальника ГУЭБ МВД Дмитрий Захарченко предупредил бывшего главу «Вымпелкома» Михаила Слободина о начале оперативных действий по «делу Реновы», после чего Слободин уехал из страны.

«Установлено, что Захарченко сообщил Слободину о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о коррупции в республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию РФ», — заявил собеседник информагентства.

По его словам, Захарченко был в курсе всех оперативных мероприятий, которые проводились в отношении крупных чиновников и бизнесменов, «и использовал это в корыстных целях».

Захарченко был задержан 8 сентября, при обыске у него дома и в офисе была изъята, по данным источника РИА Новости, сумма в долларах, эквивалентная 8 млрд рублей.

Слободин, ранее руководивший энергокомпанией «Т Плюс», входящей в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, обвиняется в даче взяток руководству Коми за выгодные тарифы на поставку тепла и электричества. Он заочно арестован, находится за границей. В СИЗО отправлены также проходящие по делу управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик и гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер.