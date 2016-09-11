11 сентября 2016, 11:41
Минобороны РФ показало «Армату» на танкодроме
Министерство обороны России опубликовало на своем канале на YouTube видеозапись, которая впервые демонстрирует уникальные кадры преодоления танком Т-14 «Армата» препятствий «гребенка», «лужа» и «косогор» на танкодроме.
Видеозапись, в которой собраны «самые зрелищные и редкие кадры из новейшей истории танковых войск», опубликована в качестве поздравления с Днем танкиста – в 2016 году российские танкисты отметили свой праздник в 70-й раз.
Ранее стало известно, что Минобороны заключило первый контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку более сотни танков «Армата».
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