Минобороны РФ показало «Армату» на танкодроме

Министерство обороны России опубликовало на своем канале на YouTube видеозапись, которая впервые демонстрирует уникальные кадры преодоления танком Т-14 «Армата» препятствий «гребенка», «лужа» и «косогор» на танкодроме.

Видеозапись, в которой собраны «самые зрелищные и редкие кадры из новейшей истории танковых войск», опубликована в качестве поздравления с Днем танкиста – в 2016 году российские танкисты отметили свой праздник в 70-й раз.

Ранее стало известно, что Минобороны заключило первый контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку более сотни танков «Армата».