На саудовском посольстве в Берлине появилась надпись «Банк 9/11»

На ограде вокруг территории посольства Саудовской Аравии в Берлине появилась световая проекция надписи «Банк 9/11». При этом единицы в надписи выглядят как башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенные в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Ответственность за эту акцию взяли на себя члены немецкой радикальной группы PixelHELPER, они же выложили фотографии в своем твиттере. Отметим, надпись появилась в день 25-летия со дня терактов.

По всей видимости, авторы проекции придерживаются мнения, что власти Саудовской Аравии выступили в качестве спонсоров террористических атак 11 сентября. Ранее в США был принят закон, разрешающий семьям жертв теракта 11 сентября подавать иски против стран, подозреваемых в пособничестве терроризму или его финансировании. При этом основной мишенью данного закона называют Саудовскую Аравию.

Однако официальная позиция Белого дома такова: американские власти не располагают достоверными доказательствами причастности Саудовской Аравии к терактам, которые были совершены в США 11 сентября 2001 года. Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест после того, как комиссия, занимавшаяся расследованием террористических актов 9/11, обнародовала отчет, в котором отсутствуют доказательства того, что «правительство Саудовской Аравии или кто-то из саудовских высокопоставленных представителей поддерживал заговорщиков».