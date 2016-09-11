Глава ЦРУ назвал Россию грозным соперником и партнером

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил в эфире CBS News, что считает Россию «грозным соперником» США, но вместе с тем и партнером.

Бреннан отметил: «Россия является грозным соперником во многих областях, в то же время есть сферы, в которых мы должны быть способны работать вместе с Россией, особенно в Сирии».

По мнению главы ЦРУ, необходимо отслеживать российскую активность в киберпространстве: «Я считаю, что мы должны быть в высшей степени внимательны к тому, что касается возможных попыток России собирать информацию в киберпространстве. Важно и то, что они собираются делать с этой информацией».

При этом Бреннан воздержался от повторения звучавших ранее в адрес России обвинений в причастности к взлому серверов Демократической партии США.

Отметим, ранее директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что последние кибератаки на компьютерные сети Демократической партии были, вероятно, совершены хакерами из России.