В ЦИК РФ отказались рассматривать всерьез условия Украины по выборам

Российский Центризбирком не намерен всерьез рассматривать заявления Украины с требованиями по организации выборов в Госдуму РФ 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЦИК.

Собеседник агентства отметил: «Могу одно сказать: блажен, кто верует. Это из разряда фантазий, которые могут человеку присниться в осеннюю ночь».

Напомним, в выборах в Госдуму РФ на Украине могли принять участие 80 тысяч российских граждан. Однако Украинские власти выдвинули условия проведения голосования на выборах в Госдуму на территории российских диппредставительств: Киев разрешит голосование в посольстве и консульствах РФ только в случае, если Россия откажется проводить думские выборы в Крыму и Севастополе.