Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов 9/11

Кандидату в президенты США от Демократической партии, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон стало плохо на траурной церемонии в Нью-Йорке, посвященной 15-летию терактов 11 сентября, сообщает Fox News.

Источники телеканала указывают, что Клинтон могла потерять сознание, направляясь к своему микроавтобусу. Очевидцы подтвердили, что Клинтон вошла в микроавтобус в сопровождении охранников, которые вели ее под руки.

Пресс-секретарь Клинтон Ник Мерилл подтвердил, что его работодателю стало плохо: «Во время церемонии она почувствовала, что у нее высокая температура. Потому ее отправили домой к дочери. Сейчас она чувствует себя лучше».

Тема здоровья Клинтон обсуждается избирателями и СМИ с августа, когда в сети появились фотографии Хиллари, которая поднимается по лестнице при поддержке под обе руки. Вслед за этим Клинтон обнародовала медицинское заключение о состоянии своего здоровья. Аналогичный поступок совершил ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп.