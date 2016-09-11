11 сентября 2016, 20:05
Клинтон заверила в прекрасном самочувствии
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что чувствует себя прекрасно, сообщает Reuters.
С таким заявлением Клинтон выступила перед журналистами вскоре после инцидента в Нью-Йорке. Клинтон покинула траурную церемонию по случаю 15-й годовщины терактов 11 сентября в связи с плохим самочувствием. Очевидцы утверждали, что Клинтон вели под руки.
После случившегося Клинтон привезли в квартиру ее дочери Челси. Покидая дом дочери, Хиллари Клинтон заверила журналистов в прекрасном самочувствии.
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