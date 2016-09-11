Клинтон заверила в прекрасном самочувствии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что чувствует себя прекрасно, сообщает Reuters.

С таким заявлением Клинтон выступила перед журналистами вскоре после инцидента в Нью-Йорке. Клинтон покинула траурную церемонию по случаю 15-й годовщины терактов 11 сентября в связи с плохим самочувствием. Очевидцы утверждали, что Клинтон вели под руки.

После случившегося Клинтон привезли в квартиру ее дочери Челси. Покидая дом дочери, Хиллари Клинтон заверила журналистов в прекрасном самочувствии.