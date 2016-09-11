СМИ сообщили о предотвращении теракта у подножия Эйфелевой башни

Три женщины собирались совершить террористический акт у подножия Эйфелевой башни в Париже, сообщает Journal du Dimanche со ссылкой на источники в следственных органах.

8 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали трех женщин по подозрению в терроризме. Одна из задержанных рассказала о планах подорвать у главной достопримечательности французской столицы автомобиль с газовыми баллонами и канистрами бензина. Однако злоумышленницы приняли случайного прохожего за полицейского в штатской одежде и отказались от своих намерений – женщины бросили машину и скрылись.

Ранее сообщалось, что автомобиль Peugeot 607 с газовыми баллонами в багажнике был найден возле Собора Парижской Богоматери. Во время задержания одна из предполагаемых террористок нанесла полицейскому ножевое ранение в плечо.

Между тем, премьер-министр Франции Манюэль Вальс предостерег об угрозе новых терактов: «Будут новые атаки, будут невинные жертвы. Часть моей роли – донести правду до французского народа».