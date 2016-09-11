В Адыгее задержали избитых на Кубани активистов «Гринпис»

Сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции в поселке Яблоновский в Адыгее группу участников противопожарной экспедиции «Гринпис», сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Попкова.

Попков уточнил: «Экологи заранее сообщили полицейским и представителям власти, куда и зачем они направляются, однако по пути экспедицию задержали полицейские».

Накануне, в ночь на 9 сентября, эта группа активистов подверглась нападению в Краснодарском крае. Как сообщил на своем сайте «Гринпис России», восемь вооруженных человек в масках изрезали палатки и избили представителей «Гринпис». Злоумышленники, согласно сообщению, также повредили автомобили активистов и похитили принадлежащую им технику. После этого инцидента активисты сменили место дислокации.