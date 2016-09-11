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11 сентября 2016, 10:32
Покушение психические заболевания Рональд Рейган США

В США выпустили из психбольницы стрелявшего в Рейгана мужчину

Джон Хинкли-младший
Джон Хинкли-младший
yotube.com

Джон Хинкли-младший, который в 1981 году устроил покушение на президента Рональда Рейгана, вышел их психиатрической клиники, сообщает Associated Press.

В конце июля федеральный судья постановил, что 61-летний Хинкли более не представляет опасности для общества и может постоянно проживать в доме своей матери в Вильямсбурге. 10 сентября официальный представитель департамента психического здоровья округа Колумбия подтвердил, что все пациенты, запланированные к выписке, покинули больницу Св. Елизаветы – в плане на выписку числился и Джон Хинкли-младший.

В соответствии с предписанием суда мужчине надлежит посещать психотерапию по месту жительства – индивидуальные сеансы не реже двух раз в месяц и еженедельная групповая терапия в первые полгода после выписки. Хинкли-младший обязан найти работа – оплачиваемую или волонтерскую, которую должен выполнять не менее трех дней в неделю. Хинкли-младший ограничен в праве выезжать за пределы Вильямсбурга. Мужчине запрещено общаться с журналистами.

Напомним, в 1981 году 26-летний Хинкли-младший несколько раз выстрелил в президента Рейгана, выходившего из гостиницы. Рейган и еще три человека получили ранения, пресс-секретарь президента из-за ранения в голову стал инвалидом.

Решением суда Хинкли поместили в психиатрическую клинику.

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