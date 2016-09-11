Илюмжинов попросил у Обамы американское гражданство

Президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов написал президенту США Бараку Обаме письмо с просьбой предоставить ему американское гражданство. Об этом, сообщает ТАСС, Илюмжинов лично рассказал во время выступления перед членами FIDE в Баку.

В ходе выступления Илюмжинов пояснил: «Я попросил президента США предоставить мне американское гражданство, чтобы мое дело о включении в санкционный список Минфином США разбирали в местном суде».

Напомним, осенью 2015 года Илюмжинов попал в санкционный список минфина США за связи с уже находившимся под санкциями главой Центрального банка Сирии Адибом Майялехом с формулировкой «за материальную поддержку и за действия в интересах сирийского правительства, Центробанка Сирии».

Илюмжинов объяснил санкции тем, что ведет «очень активную международную политику», однако согласиться с включением в санкционный список отказался и подал в суд Вашингтона иск против американского Минфина. В рамках иска Илюмжинов требует извинений и 50 млрд долларов.