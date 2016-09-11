В ФИДЕ назвали передергиванием заявление о просьбе Илюмжинова к Обаме

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не просил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство, заявил агентству «Р-Спорт» директор представительства ФИДЕ в России Берик Балгабаев.

Балгабаев уточнил: «Информация, что Кирсан Николаевич попросил гражданства США — это передергивание фактов. Он не делал этого, просто он выразил готовность рассмотреть вариант принятия, если это понадобится для защиты его интересов на территории США».

Ранее сообщалось, что Илюмжинов лично рассказал о своем письме к Обаме с просьбой предоставить ему гражданство США.